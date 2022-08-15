Нутрициолог Тимошина порекомендовала наладить режим питания ребёнка перед школой

Младший научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Марина Тимошина рассказала, что перед школой ребёнку важно наладить режим питания.

В рационе школьника должны присутствовать все основные группы продуктов: мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, фрукты и овощи, хлеб, пищевые жиры и даже кондитерские изделия, сообщила специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Для ребёнка оптимальны три основных приёма пищи с горячим блюдом и не менее двух дополнительных, напомнила нутрициолог. Меню должно быть разнообразным и правильно наполненным.

Фрукты, ягоды и овощи прекрасно подойдут в качестве перекусов для восполнения энергии, потраченной в течение дня, наряду с небольшим количеством орехов, кисломолочных продуктов, зерновых батончиков, хлебцев, смузи, добавила Тимошина.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.