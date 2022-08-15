Власти Москвы рассказали о возможностях участников проекта «Московский акселератор»

Столица в рамках программы «Московский акселератор» поможет стартапам привлечь инвестиции и найти партнёров среди известных корпораций.

Как сообщает «Дни.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину, в проекте могут принять участие российские технологические компании, оборот которых за последние три года составил свыше 30 млн рублей.

По итогам программы, которая стартует 5 сентября, выберут 20 лучших проектов, которые презентуют инвесторам.

Заявки принимаются до 31 августа на сайте Агентства инноваций Москвы.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщало НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».