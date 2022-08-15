В Нижегородской области зарегистрировали 446 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 446 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболел 430 481 житель. Вылечились 416 178 человек, в том числе 268 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 3782 случая коронавируса, передают «Невские новости». За неделю количество заболевших выросло на треть.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.