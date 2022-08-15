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Кардиолог Серебрянский рассказал о нюансах ишемического и геморрагического инсульта

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Врач-кардиолог доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал два типа инсульта.
Кардиолог Серебрянский рассказал о нюансах ишемического и геморрагического инсульта
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  • © Morsa Images

«Инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит вследствие закупорки сосудов головного мозга и сонных артерий, из-за этого происходит нарушение кровотока в зонах мозга. Геморрагический инсульт связан с кровоизлиянием и разрывом кровеносного сосуда», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Серебрянский, важно вовремя выявить проблему и определить вид инсульта, для чего проводится КТ и МРТ головного мозга.

По словам врача, профилактикой инсульта является лечение гипертонии.

«В лечении и профилактике важно учитывать многие моменты. Нужно вести здоровый образ жизни, не отказываться от физической активности. Очень важно проводить исследования артериального давления, чтобы отследить суточные колебания», — добавил Серебрянский.

Ранее врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Иван Емельянов в беседе с URA.RU назвал причины появления болей в пояснице.

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