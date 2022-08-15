Тренер Фатеев заявил о важности регулярных тренировок

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев дал советы по организации тренировок.

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что тренировки должны быть регулярными, но не ежедневными. Новичкам категорически не рекомендуется брать большую нагрузку.

Сначала желательно размяться, чтобы настроить сердце на физическую активность, и только после этого можно приступать к упражнениям, считает Фатеев.

Как полагает эксперт, на первых этапах можно не следить, сколько прошло времени между подходами, — лучше ориентироваться на собственные ощущения и не загонять себя.

Кроме того, добавил Фатеев, важно сбалансированно питаться.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News назвал кофе удачным напитком для начала дня.