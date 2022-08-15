военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Удмуртии выявили 145 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии за прошедшие сутки подтвердили 145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии выявили 145 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © VioletaStoimenova

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные Минздрава республики.

В числе заболевших 41 ребёнок до 14 лет и 18 человек старше 65 лет. 10 пациентов госпитализировали, 47 человек выздоровели, один скончался.

Наряду с этим стало известно, что в Иркутской области заболевание диагностировали у 486 человек в течение прошедших суток. Об этом сообщает kp.ru.

В больницы области госпитализировали 499 человек.

251 пациент выздоровел, один скончался.

Ранее сообщалось, что в России за 24 часа выявлено 25 273 случая заболевания коронавирусом, днём ранее зафиксировали 28 982 пациента с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить