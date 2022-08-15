В Удмуртии выявили 145 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии за прошедшие сутки подтвердили 145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные Минздрава республики.

В числе заболевших 41 ребёнок до 14 лет и 18 человек старше 65 лет. 10 пациентов госпитализировали, 47 человек выздоровели, один скончался.

Наряду с этим стало известно, что в Иркутской области заболевание диагностировали у 486 человек в течение прошедших суток. Об этом сообщает kp.ru.

В больницы области госпитализировали 499 человек.

251 пациент выздоровел, один скончался.

Ранее сообщалось, что в России за 24 часа выявлено 25 273 случая заболевания коронавирусом, днём ранее зафиксировали 28 982 пациента с COVID-19.