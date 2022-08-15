В России анонсировали новую модель системы соцстрахования для самозанятых

Глава Минтруда России Антон Котяков анонсировал презентацию новой модели добровольного соцстрахования для самозанятых в сентябре.

«Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные. Мы сделали свой расчёт, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой», — сказал он в интервью «Российской газете»

По словам министра, нововведение финансово сбалансированное и приемлемо для граждан с точки зрения ежемесячных платежей. Презентация модели намечена на сентябрь.

Котяков выразил надежду на то, что уже в 2023 году у самозанятых появится возможность на добровольной основе вступить в обязательное социальное страхование.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что количество самозанятых в столице к 1 июля достигло 1,05 млн человек.

На Москву приходится пятая часть всех самозанятых в стране.