Акция «Проверь здоровье в парке» состоится в 28 округах Подмосковья в выходные
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.
В специальных павильонах можно будет измерить давление, сделать ЭКГ, сдать анализ крови. Результаты медосмотра поступят в личный кабинет на сайте госуслуг. При необходимости пациентов направят на углублённую диагностику.
«Удобно, что предварительная запись не требуется и нет необходимости идти в поликлинику», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье откроется восемь новых поликлиник до конца года.