Акция «Проверь здоровье в парке» состоится в 28 округах Подмосковья в выходные

Акция «Проверь здоровье в парке» состоится в 28 округах Московской области в ближайшие выходные.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

В специальных павильонах можно будет измерить давление, сделать ЭКГ, сдать анализ крови. Результаты медосмотра поступят в личный кабинет на сайте госуслуг. При необходимости пациентов направят на углублённую диагностику.

«Удобно, что предварительная запись не требуется и нет необходимости идти в поликлинику», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье откроется восемь новых поликлиник до конца года.