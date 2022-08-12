Психофизиолог Ефимова заявила о пользе занятий музыкой для развития речи ребёнка

Психофизиолог, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена Виктория Ефимова заявила о пользе занятий музыкой для развития речи ребёнка.

«И в речи, и в музыке есть интонации, фразы, паузы, ритм и темп. Также очень важно, что и речь, и музыка вызывают и передают эмоции. В понимании речи и говорении участвует практически весь мозг. То же самое можно сказать и о музыке», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, области мозга, связанные с речью, частично пересекаются с областями, отвечающими за взаимодействие с музыкой.

Как отметила Ефимова, дети, которые занимаются музыкой более трёх лет, могут превосходить своих ровесников по уровню словарного запаса, развитию моторики, логическому мышлению и восприятию информации на слух.

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