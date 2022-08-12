Замглавы Минстроя Ересько: часть долгов в сфере ЖКХ России вернуть уже невозможно

Часть долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства России вернуть уже невозможно. Об этом в интервью РИА Недвижимость сообщил замглавы Минстроя России Алексей Ересько.

По его словам, общий размер задолженности в отрасли достиг уже 1,4 трлн рублей.

«Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. В полном объёме взыскать их уже невозможно», — заявил Ересько.

Он отметил, что в эту группу также входят долги жителей и предприятий перед ресурсоснабжающими организациями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 января разработать и утвердить комплексную программу модернизации ЖКХ.