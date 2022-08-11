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В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных администраторов Telegram-канала «Сканер»

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RT
Обвиняемые в мошенничестве администраторы Telegram-канала «Проект Сканер» содержатся в столичном СИЗО №7. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных администраторов Telegram-канала «Сканер»
  • РИА Новости

«Условия содержания у них разные. Алексей Слободенюк содержится в переполненной камере, где на 12 спальных приходится 15 человек, Владислав Малушенко в шестиместной на десятерых, четверо вынуждены спать на полу», — сказал член комиссии, посетивший СИЗО.

При этом он отметил, что только третий арестованный по этому делу, Евгений Москвин, оказался в неперенаселённой камере — восьмиместной.

«Эта камера недавно отремонтирована, там даже чувствуется запах краски. Соседом Москвина оказался депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин*», — уточнил собеседник RT.

По словам представителя ОНК, арестованные заявили, что признают вину.

«Сами они на условия в СИЗО не жалуются, Слободенюк даже успел побывать на службе в тюремном храме», — отметил правозащитник, но указал, что в ходе проверки от других заключённых были получены жалобы на то, что обязательные ежедневные прогулки проводят лишь пару раз в неделю.

«Проблема переполнения московских СИЗО сохраняется, перенаселение изоляторов приводит к нарушению прав заключённых», — подчеркнули в ОНК.

Ранее Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» арестовал до 25 сентября Владислава Малушенко, Алексея Слободенюка и Евгения Москвина. По данным СК, их обвиняют в хищении денежных средств.

Глава попечительского совета медиахолдинга «Патриот» Евгений Пригожин, где одновременно с администрированием канала «Проект Сканер» работали подозреваемые, заявил, что задержания не касаются деятельности медиагруппы.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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