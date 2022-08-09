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Аналитик Ермолаев назвал модель маркетплейсов самой безопасной для потребителя

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СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев назвал модель маркетплейсов самой безопасной для потребителя.
Аналитик Ермолаев назвал модель маркетплейсов самой безопасной для потребителя
  • Gettyimages.ru

«Перед покупкой любой покупатель может запросить сертификат, это можно сделать либо через запрос к продавцу, либо обратиться в техподдержку. Продавец в короткий промежуток времени должен будет предъявить этот сертификат, иначе товар уберут с витрины, также продавец может получить штраф», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, модель маркетплейсов хороша тем, что любой покупатель может заказать товар, а потом вернуть его.

Ранее специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин в беседе с URA.RU предупредил о мошенниках на маркетплейсах.

Маркетплейсы в России создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.

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