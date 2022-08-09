Аналитик Ермолаев назвал модель маркетплейсов самой безопасной для потребителя

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев назвал модель маркетплейсов самой безопасной для потребителя.

«Перед покупкой любой покупатель может запросить сертификат, это можно сделать либо через запрос к продавцу, либо обратиться в техподдержку. Продавец в короткий промежуток времени должен будет предъявить этот сертификат, иначе товар уберут с витрины, также продавец может получить штраф», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, модель маркетплейсов хороша тем, что любой покупатель может заказать товар, а потом вернуть его.

Ранее специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин в беседе с URA.RU предупредил о мошенниках на маркетплейсах.

Маркетплейсы в России создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.