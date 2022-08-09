Аналитик Ермолаев назвал модель маркетплейсов самой безопасной для потребителя
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«Перед покупкой любой покупатель может запросить сертификат, это можно сделать либо через запрос к продавцу, либо обратиться в техподдержку. Продавец в короткий промежуток времени должен будет предъявить этот сертификат, иначе товар уберут с витрины, также продавец может получить штраф», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, модель маркетплейсов хороша тем, что любой покупатель может заказать товар, а потом вернуть его.
Ранее специалист по информационной безопасности, директор компании «Антифишинг» Сергей Волдохин в беседе с URA.RU предупредил о мошенниках на маркетплейсах.
Маркетплейсы в России создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.