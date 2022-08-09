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Ещё 50 авиапожарных Иркутской авиалесоохраны присоединились к тушению лесных пожаров в ХМАО

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Самолёт доставил ещё 50 авиапожарных Иркутской авиалесоохраны для тушения лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.
Ещё 50 авиапожарных Иркутской авиалесоохраны присоединились к тушению лесных пожаров в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщается  на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

«Сегодня в 15:00 мск в аэропорту Нягани приземлился самолёт, доставивший для борьбы с пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе 50 авиапожарных Иркутской авиалесоохраны. Ранее для борьбы с огнём в регион переброшены ещё 349 парашютистов и десантников федеральной авиалесоохраны и авиалесоохраны семи регионов Уральского и Сибирского федеральных округов», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что площадь лесных пожаров в регионе достигла 84 тыс. га.

8 августа URA.RU сообщало, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа объявили режим ЧС из-за природных пожаров.

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