Ещё 50 авиапожарных Иркутской авиалесоохраны присоединились к тушению лесных пожаров в ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.
«Сегодня в 15:00 мск в аэропорту Нягани приземлился самолёт, доставивший для борьбы с пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе 50 авиапожарных Иркутской авиалесоохраны. Ранее для борьбы с огнём в регион переброшены ещё 349 парашютистов и десантников федеральной авиалесоохраны и авиалесоохраны семи регионов Уральского и Сибирского федеральных округов», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что площадь лесных пожаров в регионе достигла 84 тыс. га.
8 августа URA.RU сообщало, что в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа объявили режим ЧС из-за природных пожаров.