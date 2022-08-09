В «Росконтроле» прокомментировали ситуацию с качеством школьных товаров

Главный специалист экспертного центра «Росконтроль» Ирина Аркатова прокомментировала ситуацию с качеством школьных товаров.

«Фальсификат в избытке, потому что любой товар для детей должен подвергаться проверке. Для получения сертификата необходимы лабораторные исследования. Эти документы выдаются на определённый срок или партию товара, после чего нужно снова проводить исследования и затрачиваться», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Аркатова, чаще всего встречаются нарушения для закрытых изделий, например для брюк и костюмов.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.