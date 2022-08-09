В «Союзформе» призвали тщательно выбирать школьную форму

Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов призвал тщательно выбирать школьную форму.

«Конечно, можно подсказать покупателям, что нужно перед приобретением попросить сертификат соответствия. Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это 100%-ная синтетическая прокладка — полиэстер и другие, то, скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ткань верха должна содержать не менее 30% натурального волокна — шерсти, хлопка, шёлка или как минимум вискозы.

Богомолов посоветовал не покупать школьную форму на рынке, поскольку некому будет предъявить претензии.

«Лучше использовать специализированные магазины», — заключил он.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.