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В «Союзформе» призвали тщательно выбирать школьную форму

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Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов призвал тщательно выбирать школьную форму.
В «Союзформе» призвали тщательно выбирать школьную форму
  • РИА Новости

«Конечно, можно подсказать покупателям, что нужно перед приобретением попросить сертификат соответствия. Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это 100%-ная синтетическая прокладка — полиэстер и другие, то, скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ткань верха должна содержать не менее 30% натурального волокна — шерсти, хлопка, шёлка или как минимум вискозы.

Богомолов посоветовал не покупать школьную форму на рынке, поскольку некому будет предъявить претензии.

«Лучше использовать специализированные магазины», — заключил он.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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