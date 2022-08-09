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Диетолог Гинзбург назвал кофе удачным напитком для начала дня

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кофе удачным напитком для начала дня.
Диетолог Гинзбург назвал кофе удачным напитком для начала дня
  • Gettyimages.ru

«Нужно сказать, что кофе — это довольно удачный напиток для начала дня, а также для первой его половины. Однако кофе лучше пить, конечно, после еды, а не перед и не вместо еды. В этом случае всевозможные отрицательные моменты будут сглаживаться, кофе меньше будет раздражать желудок», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам диетолога, употребление кофе желательно контролировать. Также не рекомендуется класть в напиток сахар.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в разговоре с URA.RU рассказала, что днём лучше спать не более 15—20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности.

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