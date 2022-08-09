В Татарстане зафиксировали 71 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 71 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 154 376 жителей. Вылечились 150 525 человек, в том числе 24 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 16 325 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.