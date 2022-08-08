Не менее 45 спортобъектов построят по столичной программе «Индустриальные кварталы»

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках программы «Индустриальные кварталы».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Ефимов уточнил, что планируется реорганизовать порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий.

Так, в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. В частности, речь идёт о спортивных площадках, бассейнах, физкультурно-оздоровительных комплексах, а также о скалолазных центрах.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.