Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

Путин назвал всех причастных к созданию железнодорожного комплекса России не только профессионалами, но и настоящими героями.

«Действительно подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что сейчас форсирование развития всей инфраструктуры страны, включая расширение и обновление железнодорожной сети, является одной из приоритетных задач.

Российский глава выразил уверенность, что железнодорожная отрасль России имеет огромный потенциал для качественного роста.

«И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперёд, будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места», — заявил Путин.

Путин также пожелал здоровья и благополучия всем причастным к празднику.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские машиностроители ускоренно внедряют отечественные системы автоматизированного проектирования.