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Опрос показал мнение россиян о происхождении коронавируса

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Анастасия Румянцева
Аналитики выяснили, что россияне думают о происхождении коронавируса. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы имеются в распоряжении RT.
Опрос показал мнение россиян о происхождении коронавируса
  • AP

Так, с точки зрения 61% опрошенных, COVID-19 был создан в лаборатории.

При этом по сравнению с прошлым годом, когда сервисом проводилось аналогичное исследование, такое мнение стало более популярным. 

Прошлым летом 57% россиян считали, что коронавирус создан искусственно.

Только 13% респондентов сегодня не сомневаются в том, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку, говорится в исследовании SuperJob.

Кроме того, мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин — 65% против 56%.

Всего в опросе сервиса, который проходил 4—5 августа, приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее в Минобороны России допустили причастность США к возникновению пандемии коронавируса.

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