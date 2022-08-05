Профессор Батышева: после заболевания COVID-19 у детей ухудшаются когнитивные функции

У детей, перенёсших коронавирусную инфекцию, ухудшаются когнитивные функции, заявила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева.

«У детей, перенесших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей», — цитирует её РИА Новости.

Батышева отметила, что наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна.

При этом вакцинация снижает вероятность развития осложнений коронавируса у детей и подростков, подчеркнула она.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.