В ГД прокомментировали закон о праве использования маткапитала на образовательные цели

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова прокомментировала подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг индивидуальных предпринимателей при наличии у них лицензии на данный вид деятельности.

Работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала — ведётся на государственном уровне постоянно, сказала депутат в разговоре с ФАН.

По её словам, закон нацелен на повышение доступности дошкольного образования.

«Считаю, что новая инициатива расширения использования материнского капитала совершенно правильная и очень актуальная. Многочисленные пожелания родителей услышаны, и благодаря новому закону семьи с детьми смогут решить давно назревшие проблемы», — резюмировала Фролова.

Ранее Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.