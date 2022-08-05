В ГД прокомментировали закон о праве использования маткапитала на образовательные цели
Работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала — ведётся на государственном уровне постоянно, сказала депутат в разговоре с ФАН.
По её словам, закон нацелен на повышение доступности дошкольного образования.
«Считаю, что новая инициатива расширения использования материнского капитала совершенно правильная и очень актуальная. Многочисленные пожелания родителей услышаны, и благодаря новому закону семьи с детьми смогут решить давно назревшие проблемы», — резюмировала Фролова.
Ранее Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.