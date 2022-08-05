военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ГД прокомментировали закон о праве использования маткапитала на образовательные цели

Короткая ссылка
Партнерский материал
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова прокомментировала подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг индивидуальных предпринимателей при наличии у них лицензии на данный вид деятельности.

Работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала — ведётся на государственном уровне постоянно, сказала депутат в разговоре с ФАН.

По её словам, закон нацелен на повышение доступности дошкольного образования.

«Считаю, что новая инициатива расширения использования материнского капитала совершенно правильная и очень актуальная. Многочисленные пожелания родителей услышаны, и благодаря новому закону семьи с детьми смогут решить давно назревшие проблемы», — резюмировала Фролова.

Ранее Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Nation News рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить