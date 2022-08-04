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СК России расследует факт ранения военкора RT под Авдеевкой

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Следственный комитет России расследует факт ранения военного корреспондента RT Андрея Филатова в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

«Следователи СК России установят причастных к совершению данного преступления лиц и дадут их действиям правовую оценку», — говорится в заявлении СК.

По словам самого журналиста, он получил осколочное ранение, когда работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.

В мае съёмочная группа военкора RT Валентина Горшенина также попала под обстрел «Градов» в Докучаевске, два оператора получили осколочные ранения

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