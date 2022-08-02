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В Оренбургской области подтвердили 67 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 67 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 67 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Kosamtu

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 218 425 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 39 человек, всего — 213 216.

Также стало известно, что в Иркутской области зарегистрировали 77 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Общее число заболевших достигло 299 023.

«Лечение в больницах проходят 353 человека, в том числе 26 госпитализированы за последние 24 часа. При этом выздороветь удалось 178 жителям региона за сутки. Всего же за весь период пандемии вылечились 293 906 граждан», — заявили в штабе.

Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рекомендовал вакцинироваться от COVID-19.

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