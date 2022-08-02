В Подмосковье рассказали о работе по борьбе с незаконными свалками

В Московской области выявили более 520 незаконных свалок с начала 2022 года. Из них ликвидированы уже 476.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр экологии региона Тихон Фирсов, динамика по ликвидации таких объектов улучшилась.

«Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора», — сказал он.

Больше всего свалок выявляется в Мытищах, Раменском и Солнечногорске, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.