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В Подмосковье рассказали о работе по борьбе с незаконными свалками

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В Московской области выявили более 520 незаконных свалок с начала 2022 года. Из них ликвидированы уже 476.
В Подмосковье рассказали о работе по борьбе с незаконными свалками
  • Gettyimages.ru
  • © WALTER ZERLA

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр экологии региона Тихон Фирсов, динамика по ликвидации таких объектов улучшилась.

«Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора», — сказал он.

Больше всего свалок выявляется в Мытищах, Раменском и Солнечногорске, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.

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