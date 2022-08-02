В Подмосковье рассказали о работе по борьбе с незаконными свалками
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр экологии региона Тихон Фирсов, динамика по ликвидации таких объектов улучшилась.
«Только за минувшую неделю удалось убрать 26 незаконных навалов мусора», — сказал он.
Больше всего свалок выявляется в Мытищах, Раменском и Солнечногорске, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2030 году.