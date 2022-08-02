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В Татарстане заявили о росте интереса туристов к Казани

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Зампред госкомитета Татарстана по туризму Гульнара Сафина заявила о росте интереса туристов к Казани.
В Татарстане заявили о росте интереса туристов к Казани
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Туроператоры сообщают нам, что у них увеличился спрос на продолжительные туры. Раньше в среднем приезжали на два дня и одну ночь, а сейчас на три дня», — отметила Сафина на брифинге в кабмине республики.

По итогам первого полугодия 2022 года в регионе зафиксировали увеличение посещаемости основных туристских центров. Это не только Казанский кремль, но и Остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабуга, Тетюши и Чистополь, передаёт «Реальное время» со ссылкой на госкомитет по туризму.

Больше всего турпоток вырос в Чистополь — на 52%. За полгода город посетили почти 25,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров.

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