В Татарстане заявили о росте интереса туристов к Казани
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Туроператоры сообщают нам, что у них увеличился спрос на продолжительные туры. Раньше в среднем приезжали на два дня и одну ночь, а сейчас на три дня», — отметила Сафина на брифинге в кабмине республики.
По итогам первого полугодия 2022 года в регионе зафиксировали увеличение посещаемости основных туристских центров. Это не только Казанский кремль, но и Остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабуга, Тетюши и Чистополь, передаёт «Реальное время» со ссылкой на госкомитет по туризму.
Больше всего турпоток вырос в Чистополь — на 52%. За полгода город посетили почти 25,2 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров.