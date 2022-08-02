Специалист по кибербезопасности Швецов рассказал о способах защиты от телефонных мошенников

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов рассказал о способах защиты от телефонных мошенников.

«Если во время разговора или звонка от робота у вас возникли сомнения, лучше его сразу завершить и положить трубку. Если переживаете за сохранность своих данных и денег, можно самостоятельно перезвонить в организацию, сотрудником которой представился звонящий», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, перезвонить нужно по номеру, доступному на официальном сайте, а не по номеру, с которого поступил вызов.

Как отметил эксперт, заподозрить в собеседнике телефонного мошенника можно, если тот попросит предоставить конфиденциальные данные.

«Их задача — вывести человека из равновесия, вынудить тем или иным образом совершить нужное им действие: поделиться конфиденциальными данными, снять деньги из банкомата, установить на устройство ПО», — сказал Швецов.

Он посоветовал не сообщать третьим лицам конфиденциальную информацию, например, учётные данные, паспортные и платёжные сведения.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.