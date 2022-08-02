Косметолог Ованесова рассказала, как различать родинки

Косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, как различать родинки.

«Различают родинки врождённые и приобретённые. Большинство родинок у нас всё-таки приобретённые», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По словам косметолога, такие родинки менее чувствительны к ультрафиолету и из них реже развивается меланома.

Среди признаков злокачественных родинок — асимметричность, размытый контур, изменения окраса и размера, раздражение.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.