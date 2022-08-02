В парках Подмосковья побывали более 6,5 млн человек в июле

В парках культуры и отдыха Московской области побывали более 6,5 млн человек в июле 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Только за июль подмосковные парки посетили более 6,5 млн человек. Это на 1,8 млн выше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы видим, какой популярностью пользуются наши парки среди населения, и будем прилагать все усилия, чтобы создать в них максимальный комфорт для посетителей», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Наибольшей популярностью пользовался парк на улице Заречная в Балашихе. Там побывали более 249 тыс. человек, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что посещаемость парков и дворцов Царского Села выросла на 53% за год. За первую половину лета в музее-заповеднике побывали более 730 тыс. человек.