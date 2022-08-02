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Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 8% с начала года

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Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 8% в первые шесть месяцев 2022 года, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 8% с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает газета «Известия».

Самой востребованной признана марка Bentley. На неё пришлось 45% купленных машин в премиум-сегменте (427 машин).

Также в список попали Rolls-Royce, Maserati и Lamborghini.

На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область пришлось более 76% вторичного рынка люксовых автомобилей.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News объяснил популярность машин из КНР в России.

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