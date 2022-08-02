Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 8% с начала года
- Gettyimages.ru
- © Maskot
Об этом сообщает газета «Известия».
Самой востребованной признана марка Bentley. На неё пришлось 45% купленных машин в премиум-сегменте (427 машин).
Также в список попали Rolls-Royce, Maserati и Lamborghini.
На Москву, Санкт-Петербург и Московскую область пришлось более 76% вторичного рынка люксовых автомобилей.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News объяснил популярность машин из КНР в России.