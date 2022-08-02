военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терапевт Чернышова поддержала ношение масок в людных местах гражданами из групп риска

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT прокомментировала рекомендацию Роспотребнадзора, согласно которой для снижения рисков заболевания коронавирусом гражданам из групп риска следует надевать маски в людных местах.
Терапевт Чернышова поддержала ношение масок в людных местах гражданами из групп риска
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

По словам врача, была надежда на то, что возврата к масочному режиму не будет.

Но при этом эксперт отметила, что полностью поддерживает рекомендацию Роспотребнадзора. 

«В людных местах маска защищает тех, кто не болеет, от тех, кто заболел. Больший эффект она даёт, когда заболевший человек надел маску», — объяснила Чернышова.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить