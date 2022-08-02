Терапевт Чернышова поддержала ношение масок в людных местах гражданами из групп риска

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT прокомментировала рекомендацию Роспотребнадзора, согласно которой для снижения рисков заболевания коронавирусом гражданам из групп риска следует надевать маски в людных местах.

По словам врача, была надежда на то, что возврата к масочному режиму не будет.

Но при этом эксперт отметила, что полностью поддерживает рекомендацию Роспотребнадзора.

«В людных местах маска защищает тех, кто не болеет, от тех, кто заболел. Больший эффект она даёт, когда заболевший человек надел маску», — объяснила Чернышова.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор для снижения рисков заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.