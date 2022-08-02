В «Росчайкофе» прокомментировали ситуацию на рынке чая

Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал ситуацию на рынке чая.

«Последние несколько лет чайный рынок страны контролируют крупные российские игроки. Их доля рынка в несколько раз превосходит рынок уходящих брендов. Наш рынок очень конкурентный, за потребителя борются многие отечественные производители, выпускающие в том числе известные международные бренды, такие как Greenfield, Tess, продающиеся и в Европе, и на Ближнем Востоке, Richard, Curtis», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в случае с поставщиками речь идёт о дружественных странах, среди которых Индия, Китай, Шри-Ланка, Кения, Вьетнам, Индонезия.

«А фасуется чай на 100% в России, все фабрики — у нас», — добавил Чантурия.

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.

Министерство сельского хозяйства России заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.