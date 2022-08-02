Специалисты по недвижимости прокомментировали динамику спроса на апартаменты в Москве

В июне 2022 года интерес к апартаментам в Москве вырос на 2% по сравнению с маем этого же года и снизился на 31,95% по сравнению с июнем 2021-го.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу инвестиционной компании Garnet.

«Снижение цен в июне к маю составляет от 2 до 8%. Это достаточно серьёзное падение. Думаю, что в августе тоже будет снижение», — заявил глава компании Александр Поздняков.

По его прогнозу, с начала осени можно ожидать определённого роста.

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