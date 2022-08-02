Специалисты по недвижимости прокомментировали динамику спроса на апартаменты в Москве
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу инвестиционной компании Garnet.
«Снижение цен в июне к маю составляет от 2 до 8%. Это достаточно серьёзное падение. Думаю, что в августе тоже будет снижение», — заявил глава компании Александр Поздняков.
По его прогнозу, с начала осени можно ожидать определённого роста.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.