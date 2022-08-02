В Севастополе зарегистрировали 36 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 36 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии COVID-19 в городе заболели 85 730 жителей.

Вакцинацию прошли 331 077 человек, завершили иммунизацию 312 782.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 84 случая коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 266 249. Вылечились 253 576 жителей.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами штамма «омикрон».