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В Пермском крае выявили 150 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае выявили 150 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае выявили 150 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи диагностированы в семи территориях, в том числе в Перми и Чайковском.

Общее число заболевших в регионе достигло 374 027.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1635 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 205 жителей. Выздоровел 971 человек.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона».

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