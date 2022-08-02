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Кулинар Ивенская дала советы по выбору арбуза

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Кулинар Ольга Ивенская рассказала, как выбрать хороший арбуз.
Кулинар Ивенская дала советы по выбору арбуза
  • Gettyimages.ru
  • © agrobacter

«Выбирайте средний — пять-семь килограммов. Может быть неспелый большой арбуз и спелый маленький. Размер зависит от сорта. Важно наличие на корке пятна, оно должно быть жёлтое с коричневатым оттенком. Это значит, что арбуз лежал на земле и спел под солнцем», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кожура ягоды должна быть блестящая, а корка — плотная.

Как отметила Ивенская, если хвостик арбуза явно зелёный и сочный, то арбуз недоспелый.

«Можно постучать по арбузу — звук должен быть звонкий, немножко резонирующий», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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