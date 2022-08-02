Врач Малиновская предостерегла от фанатизма в тренировках
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«В любых тренировках важно не переборщить, ведь рано или поздно организм адаптируется к упражнениями и станет более выносливым. А это значит, что вам придётся всё больше увеличивать нагрузки», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, может возникнуть ситуация, когда у человека не будет возможности заниматься, например при болезни или травме. В таком случае организм, привыкший к регулярным физическим нагрузкам, может повести себя «неблагодарно», отметила Малиновская.
«Поэтому забудьте о фанатизме в тренировках. Самые оптимальные виды физической нагрузки — это ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, занятия аэробикой, а для людей в возрасте — небольшие силовые нагрузки для профилактики потери мышечной массы и её тонуса», — заключила врач.
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