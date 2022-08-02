Врач Малиновская предостерегла от фанатизма в тренировках

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, что при физических нагрузках не рекомендуется переусердствовать.

«В любых тренировках важно не переборщить, ведь рано или поздно организм адаптируется к упражнениями и станет более выносливым. А это значит, что вам придётся всё больше увеличивать нагрузки», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, может возникнуть ситуация, когда у человека не будет возможности заниматься, например при болезни или травме. В таком случае организм, привыкший к регулярным физическим нагрузкам, может повести себя «неблагодарно», отметила Малиновская.

«Поэтому забудьте о фанатизме в тренировках. Самые оптимальные виды физической нагрузки — это ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, занятия аэробикой, а для людей в возрасте — небольшие силовые нагрузки для профилактики потери мышечной массы и её тонуса», — заключила врач.

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