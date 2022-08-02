военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Малиновская предостерегла от фанатизма в тренировках

Короткая ссылка
Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, что при физических нагрузках не рекомендуется переусердствовать.
Врач Малиновская предостерегла от фанатизма в тренировках
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«В любых тренировках важно не переборщить, ведь рано или поздно организм адаптируется к упражнениями и станет более выносливым. А это значит, что вам придётся всё больше увеличивать нагрузки», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, может возникнуть ситуация, когда у человека не будет возможности заниматься, например при болезни или травме. В таком случае организм, привыкший к регулярным физическим нагрузкам, может повести себя «неблагодарно», отметила Малиновская.

«Поэтому забудьте о фанатизме в тренировках. Самые оптимальные виды физической нагрузки — это ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, занятия аэробикой, а для людей в возрасте — небольшие силовые нагрузки для профилактики потери мышечной массы и её тонуса», — заключила врач.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с URA.RU рассказал, что самостоятельное лечение ОРВИ и ОРЗ или перенесение заболеваний на ногах может привести к развитию опасных воспалений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить