В Подмосковье 366 человек удостоены звания «Почётный донор России»

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в регионе 366 человек получили звание «Почётный донор России» с начала 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией и другими травмами и заболеваниями. Отрадно, что в Московской области живут люди, готовые помочь нуждающимся и делающие это регулярно. Большинство доноров в регионе сдают кровь на безвозмездной основе. Всего в Подмосковье проживают более 27,3 тыс. почётных доноров», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области более 39 тыс. человек стали донорами крови с начала 2022 года.