В Татарстане выявили 45 случаев COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © guenterguni
Как пишет «Реальное время», 12 пациентов вылечились, летальных случаев нет.
За весь период пандемии в республике зарегистрирован 153 941 случай заболевания.
Между тем, согласно статистике, опубликованной оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России зарегистрировали 9560 случаев инфицирования.
Как уточняет «Утро.ру», скончались вследствие заболевания 48 человек.
Накануне сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 836 человек с COVID-19.