военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Татарстане выявили 45 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
За прошедшие 24 часа в Татарстане коронавирусную инфекцию подтвердили у 45 человек.
В Татарстане выявили 45 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © guenterguni

Как пишет «Реальное время», 12 пациентов вылечились, летальных случаев нет.

За весь период пандемии в республике зарегистрирован 153 941 случай заболевания.

Между тем, согласно статистике, опубликованной оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России зарегистрировали 9560 случаев инфицирования. 

Как уточняет «Утро.ру», скончались вследствие заболевания 48 человек.

Накануне сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 836 человек с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить