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В Крыму подтвердили 119 случаев COVID-19 за сутки

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По данным Минздрава Крыма, коронавирус за сутки выявили у 119 человек.
В Крыму подтвердили 119 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«За 1 августа 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 509 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.

Девять пациентов госпитализированы, 96 человек за сутки выздоровели, двое скончались.

Наряду с этим стало известно, что в Санкт-Петербурге увеличили число мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией почти на 200 коек. Об этом сообщает агентство «Невские новости».

В Госпитале для ветеранов войн развернули 120 дополнительных мест и ещё 50 — в Городской больнице №20. В общей сложности медучреждения готовы разместить 1479 пациентов с COVID-19.

Ранее вирусолог Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, перечислил основные симптомы COVID-19 при новом варианте «омикрона».

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