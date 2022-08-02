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Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки предстанет перед Тюменским судом 13 сентября

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Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве девятилетней школьницы, предстанет перед Тюменским областным судом 13 сентября.
Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки предстанет перед Тюменским судом 13 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона.

Приговор подсудимому должны были огласить присяжные неделю назад, но суд посчитал, что тайна совещательной комнаты была нарушена в виду того, что в СМИ появилась информация об их решении.

Сейчас начинается процедура отбора нового состава присяжных заседателей.

В марте URA.RU со ссылкой на сайт Следственного комитета России сообщало, что Бережной, обвиняемый в убийстве ребёнка, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Девочка пропала 30 июня 2021 года. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа.

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