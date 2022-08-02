На форуме «Территория смыслов» прошла стратегическая сессия «Народов много — Родина одна»
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Отмечается, что участники обсуждали такие вопросы, как укрепление государственного единства, гармонизация межнациональных отношений и продвижение русской культуры.
Также в рамках сессии «Народов много — Родина одна» прошла дискуссия по теме ключевых проблем, барьеров и противоречий, которые, по мнению молодёжной аудитории, важны и актуальны в вопросе межнационального взаимодействия народов России.
- На форуме «Территория смыслов» прошла стратегическая сессия «Народов много — Родина одна»
RT вёл прямую трансляцию.