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Психолог Сухова напомнила об особенностях психологического возраста

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Психолог Анна Сухова рассказала, почему важно осознавать своё внутреннее «я» и психологический возраст.
Психолог Сухова напомнила об особенностях психологического возраста
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Понятие психологического возраста меняется с течением времени и под усилием воли и самореализации человека способно трансформироваться, сказала психолог в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

«Самая выгодная и удобная ваша позиция — взрослая. Только психологически взрослому человеку всё в его жизни удобно, комфортно, уютно, спокойно и выгодно. Ребёнку, подростку, юнцу или даже старцу всегда что-то не так или чего-то не хватает», — подчеркнула специалист.

По её словам, понимая и осознавая внутреннее «я» и его возраст, можно проконтролировать свою жизнь, взять её в свои руки, стать уверенным и ответственным человеком.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.

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