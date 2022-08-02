военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Врач Кондрахин посоветовал пройти обследование в случае появления одышки

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, в каком случае при одышке человеку нужна срочная помощь медиков.
Врач Кондрахин посоветовал пройти обследование в случае появления одышки
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что в случае, если человеку требуется больше 20 дыхательных движений в минуту и подобный симптом не проявлялся ранее, то ему необходимо вызвать скорую помощь.

«Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше всё зависит от того, что выявится на осмотре», — добавил специалист.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить