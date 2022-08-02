Врач Кондрахин посоветовал пройти обследование в случае появления одышки

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, в каком случае при одышке человеку нужна срочная помощь медиков.

В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что в случае, если человеку требуется больше 20 дыхательных движений в минуту и подобный симптом не проявлялся ранее, то ему необходимо вызвать скорую помощь.

«Если человек только-только начал испытывать одышку, у него ничего не было, то нужно идти к терапевту. Надо обязательно сказать, что есть затруднение дыхания в покое или после нагрузок. Дальше всё зависит от того, что выявится на осмотре», — добавил специалист.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.