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В медицинские организации Подмосковья поступило более 160 единиц медтехники

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В медицинские организации Подмосковья поступило более 160 единиц медтехники для функциональной диагностики на сумму 38,5 млн рублей.
В медицинские организации Подмосковья поступило более 160 единиц медтехники
  • © mz.mosreg.ru

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области, среди новой медтехники, которая поступила в 31 организацию, — холтеры, аппараты для суточного исследования артериального давления.

«С помощью поступившего оборудования можно оперативно диагностировать нарушения работы сердечно-сосудистой системы у пациентов. С начала года в подмосковные медорганизации поступило 162 единицы медтехники для функциональной диагностики на общую сумму 38,5 млн рублей. Аппараты уже используются в работе», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Московской области более 39 тыс. человек стали донорами крови с начала 2022 года.

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