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Невролог Евдокимов объяснил причину хронических болей в области спины

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Врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов заявил, что в наше время эмоциональный фактор стал основной причиной болей в спине.
Невролог Евдокимов объяснил причину хронических болей в области спины
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

В разговоре с «Москвой 24» специалист выразил мнение, что эмоциональная работа действует на организм не меньше физической.

Мышцы спины и шеи функционируют в совокупности с психологическим фоном. Когда человек нервничает, они очень сильно напрягаются, и происходит спазм, отмечает Евдокимов.

«В спазмированных мышцах нарушается кровоток, ткани не получают достаточно питания и не могут выводить недоокисленные продукты обмена веществ. В результате ткани начинают больше разрушаться, чем восстанавливаться, и появляются хронические боли», — объяснил он.

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в разговоре с URA.RU рассказал, чего не стоит делать во время приступа боли в спине.

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