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Хозяйка чихуа-хуа рассказала о самочувствии собаки после нападения пенсионерки

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София Гузова, чья собака пострадала от нападения неизвестной женщины в магазине в Калуге, написала заявление в полицию и рассказала, в каком состоянии находится животное в настоящее время.
Хозяйка чихуа-хуа рассказала о самочувствии собаки после нападения пенсионерки
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Собака в клинике в Сколкове в тяжёлом состоянии, она лежит без движения, сообщила владелица в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Прогнозов врачи пока не дают. Волонтёры предлагали помощь, но мы пока справляемся. Ещё нет оценки лечения. Пенсионерку ищут, знаю, что подключился (депутат Госдумы. — RT) Владимир Бурматов. Женщина явно неадекватная, собака на неё зарычала, так как защищает меня, а неизвестная начала оскорблять нас и потом накинулась со спины. К сожалению, я не успела заметить и отойти вовремя. На текущий момент это вся информация», — прокомментировала Гузова.

До этого в соцсетях она разместила ролик, где видно, как пожилая женщина в магазине бьёт животное по голове бутылкой коньяка.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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