Диетолог Соломатина дала советы для поддержания здоровья

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

«Разные стрессы, которые испытывает человек на протяжении жизни, например, экологические и психологические, разрушают организм, и мы тратим много заложенных ресурсов. Всё это приводит к раннему старению и потере устойчивости. Вот поэтому для профилактики стресса все полезные продукты, которые человек вводит в свой рацион, помогают противостоять негативному окружению», — отметила специалист в разговоре с Nation News.

Например, антиоксиданты и антицианиды, которые находятся в чернике, голубике, ежевике, хорошо воздействуют на слизистую, а также защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, сказала Соломатина.

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