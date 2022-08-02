В Челябинской области зафиксировали 203 новых случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«За прошедшие сутки выздоровели 158 человек. Однако в регионе 203 новых подтверждения ко вчерашнему дню, в том числе восемь школьников. За прошедшие сутки умер один человек», — уточнили в ведомстве.
Также стало известно, что в Тюменской области с начала года 33% жителей прошли диспансеризацию, пишет megatyumen.ru.
Профилактический осмотр посетили более 234 тыс. человек, в том числе 4681 ребёнок и более 112 тыс. пенсионеров, отметили в информационном центре правительства региона.
Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 836 человек с коронавирусной инфекцией.