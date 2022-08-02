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В Омске прошёл круглый стол на тему трудоустройства беженцев из Донбасса

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В Омске в штабе общественной поддержки «Единой России» прошёл круглый стол на тему трудоустройства беженцев из Донбасса.
В Омске прошёл круглый стол на тему трудоустройства беженцев из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Как сообщает gorod55.ru, в Омске и области сейчас находятся более 300 беженцев с Украины и из Донбасса.

Заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала, что прибывающие соискатели устраиваются работать на производство, в продовольственную отрасль, в сферу услуг и здравоохранение. Вопрос об их трудоустройстве стоит на особом контроле.

«Предприятия различных отраслей готовы предоставить порядка 150 рабочих мест для трудоустройства пострадавшего населения. В центры занятости Омской области обратились 50 человек, из них 33 уже трудоустроены, в том числе пять соискателей проходят оплачиваемую стажировку, ещё 16 соискателей взаимодействуют с центрами занятости», — отметила Варнавская.

Многие работодатели в регионе готовы трудоустроить граждан Украины, ДНР и ЛНР, оформивших временное убежище, разрешение на временное проживание или патент.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Санкт-Петербурга.

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